Gelbison con il Cittanova, per allungare in testa: rientra Mautone, out La Gamba

La Gelbison dopo la seduta di rifinitura è partita alla volta di Palmi, dove alloggerà fino all'immediata vigilia della sfida con il Citannova, un match che dovrà confermare l'ottimo momento che attraversano i rossoblu cilentani sempre più leader del girone I. Per questa insidiosa sfida Gianluca Esposito, ritrova dopo una lunga assenza il forte difensore Mautone,mentre deve rinunciare a La Gamba, che in settimana si è sottoposto ad un piccolo intervento e sarà fuori per una decina di giorni. Restano ai box anche Graziani e Pipolo. Il tecnico di Nola, potrebbe schierare dall'inizio anche Conti, mentre ancora qualche dubbio sul reparto avanzato dove può scegliere tra la riconferma del tridente visto con la Cavese o optare per l'attacco a due. La gara che inizia alle 14.30, sarà diretta da Ganci di Enna.