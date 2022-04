Gelbison-Cittanova, Esposito: «Niente cali di tensione»

Dopo l'ottimo pareggio sul campo della Cavese, la capolista Gelbison torna sul terreno amico del Morra dove arriva il Cittanova, compagine che attraversa un buon momento e che spera di entrare nella griglia playoff.

Nella consueta conferenza stampa di presentazione il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito analizza la gara: «Affronteremo una formazione giovane che veleggia verso un traguardo prestigioso come i playoff e sarà difficile da affrontare, ma noi abbiamo la consapevolezza della nostra forza e non dovremo avere cali di tensione per riuscire a centrare il grande obiettivo».

Unico assente lo squalificato La Gamba, per il resto solo problemi di scelta per il tecnico rossoblù. Il fischio d'inizio è previsto per le 15 e arbitra Renzi di Pesaro.