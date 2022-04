Gelbison-Cittanova 4-2, un poker per confermarsi leader

La Gelbison non sbaglia colpo e centra un'altra vittoria. Questa volta i ragazzi di Esposito hanno superato una squadra in corsa per i playoff: il Cittanova.

Fin dal fischio d'inizio Uliano e soci hanno preso in mano il controllo del gioco e con un ritmo asfissiante hanno messo alle corde i calabresi costretti sulla difensiva. La rete del vantaggio è arrivata al 20’ con una bella giocata di Oggiano per Gagliardi che di testa ha messo Ortolini in condizione di depositare la palla alle spalle di Bruno.

Nonostante altre limpide palle gol per la Gelbison all'intervallo s'è andati sul punteggio di 1-0 ma il raddoppio è arrivato subito dentro la ripresa: dalla bandierina Graziani ha trovato il 2-0 complice una incertezza del portiere calabrese. Dopo tre minuti il Cittanova ha accorciato con il bomber Bonanno ma al 17’ Gagliardi ha firmato il tris dopo una bella azione di Faella. Il Cittanova è tornato in corsa al 29’ con Biondo ma al 45’ Gagliardi ha firmato la sua doppietta e ha messo il punto esclamativo al match che si chiude 4-2 per i cilentani. E giovedi super match a Acireale.