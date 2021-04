Gelbison vittoria 2-1 in rimonta con la Cittanovese e secondo posto

La Gelbison centra la terza vittoria in una settimana e consolida la piazza d'onore. I cilentani al cospetto della Cittanovese compagine alle prese con una posizione di classifica molto precaria, ha faticato più del previsto per poterne venire a capo, infatti i calabresi dopo 12 minuti sono passati in vantaggio grazie alla rete di Viola, che ha sorpreso la difesa dei rossoblu di casa.

Solo al 40' gli uomini di Ferazzoli, sono riusciti a riequilbrare il punteggio con il bomber Gagliardi.

Nella ripresa è toccato al compagno di reparto Sparacello, al minuto 23 mettere a segno la rete del sorpasso (2-1) che ha dato i tre punti utili a mantenere il passo delle due squadre di Messina. Domenica c'è la sosta per consentire di effettuaare i recuperi, alla ripresa il 2 maggio la Gelbison sarà impegnata a Licata.