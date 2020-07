La Gelbison intende presentarsi alla grande per il decimo anno nel campionato di serie D e dopo aver messo a disposozione del neo trainer Giuseppe Ferazzoli, il centrocampista Maiorano, e trovata la nuova intesa con il bomber Tedesco, ora per potenziare ulteriormente il reparto avanzato, la società cilentana con il ds Nicolò Pascuccio, ha piazzato un altro colpo di mercato assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Simone Figliolia, 27 anni, con esperienze in C2 con la casacca dell'Arzanese, e nelle ultime stagioni in serie D tra cui Altumura, Sarnese e per ultimo a Sorrento. Figliolia, ha raggiunto l'intesa con i rossoblu vallesi e la società lo ha presentato nella foto ufficiale sul sito del club con il presidente Maurizio Puglisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA