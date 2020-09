La Gelbison ci ha creduto di fare il grande colpo nella storica prima partecipazione alla Coppa Italia dei professionisti. La gara al Silvio Piola di Novara, ha rappresentato per il club cilentano il giusto premio all'ottima programmazione portata avanti dai dirigenti rossoblu con in testa il presidente Puglisi. Nella sfida con i piemontesi Uliano e soci, hanno provato a compiere l'impresa e dopo 7 minuti l'eclettico Colulibaly con una bella giocata ha siglato la rete del vantaggio. Poi la reazione del Novara trova dapprima il pareggio con una bella rete di Schiavi e nel finale di tempo lo stesso calciatore dagli undici metri firma il raddoppio. Ad inizio ripresa è arrivata anche la terza rete per i piemontesi che accedono al secondo turno di Coppa dove troveranno il Cittadella. La Gelbison si ferma ma domenica è campionato e c'è il derby con il Santa Maria. © RIPRODUZIONE RISERVATA