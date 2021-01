La Gelbison manca la terza vittoria consecutiva ma egualmente allunga la serie utile e rimane a ridosso della zona che conta. Contro il Licata, Giuseppe Ferazzoli, propone il 3-5-2 con Gagliardi rimasto in panchina perchè alla vigilia aveva accusato sintomi di febbre e si affida alla coppia Figliolia-Colulibaly, e proprio quest'ultimo nella ripresa al minuto 21 sblocca il risultato grazie ad un suggerimento del compagno di reparto Figliolia, ma il vantaggio dei cilentani dura otto minuti al 29' una bella combinazione Cannavò- Catalano, vede quest'ultimo battere con un preciso tiro D'Agotino, per il definitivo 1-1. A fine partita i due tecnici si dicono soddisfatti per il pareggio anche se il trainer dei rossoblu Ferazzoli, recrima perchè i suoi non sono stati bravi a gestire il vantaggio. E domenica la Gelbison va sul campo del Rotonda.

