La Gelbison che dopo lo stop che ha fermato il campionato causa Covid-19, nelle ultime cinque partite giocate ha ottenuto altrettanti risultati positivi e da una posizione di classifica molto precaria, ha cominciato a risalire. Ora il team guidato da Giuseppe Ferazzoli, intende proseguire su questa scia e n'è convinto anche il difensore Raffele D'Orsi, il quale dopo essere finito ai margini del progetto è tornato uno dei protagonisti della ripresa dei rossoblu: " Lo stop poteva codizionarci - dice D'orsi- invece siamo stati bravi a riprendere col passo giusto. Anzi, abbiamo lasciato per strada qualche punto, ma tutto sommato siamo sulla strada giusta come abbiamo dimostrato nel match vinto con la capolista Acireale. Ora alla ripresa ci attende questa trasferta sul campo della Cittanovese che conta i nostri stessi punti. Impegno non certo agevole ma noi vogliamo continuare a scalare posizioni per attestarci nella parte tranquilla della graduatoria e vivere la stagione senza patemi, togliendoci qualche soddisfazione e magari inserirci nel gruppo delle migliori". Ferazzoli, per questo match in terra calabrese dispone di tutti gli uomini. La gara sarà arbitrata dal signor Arcidiacono, della sezione di Acireale.

