Anticipata di un giorno la conferenza stampa della Gelbison alla vigilia del derby con l'Agropoli. A parlare l'allenatore in seconda dei rossoblu vallesi Agostino Spicuzza, il quale nel ribadire che si tratta di una gara sempre molto particolare e molto sentita, ha annunciato che non saranno della partita il difensore Giordano e il centrocampista Pipolo, entrambi infortunati, per il resto tutti a disposizione. Intanto andati esauriti in poche ore i 100 ticket messi a disposizione dei tifosi rossoblu, la Questura di Salerno su richiesta del presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, il quale per fronteggaire la domanda di biglietti, da parte dei tanti sostenitori rimasti senza, ha ottenuto il placet dal Questore per la concessione di altri 50 tagliandi che potranno essere acquistati entro domani sera alle ore 19, ma come i precedenti, molto probabilmente saranno esauriti in poco tempo. Spicuzza, inoltre ha sposato lo slogan dei suoi tifosi : " I derby non si giocano si vincono", ed ha concluso dicendo "Sarà una gara molto difficile nonostante la loro situazione di classifica troveremo un gruppo agguerrito che dopo tanto tempo avrà anche il sostegno dei tifosi per cui ci vorrà la massima attenzione. Noi ci siamo preparati al meglio. Spero che sia una giornata di festa per le due realtà cilentane della serie D". © RIPRODUZIONE RISERVATA