Gelbison-Santa Maria: emergenza in attacco per il derby

E'arrivato il giorno del derby tra le due cilentane Gelbison che, dopo una fase negativa, ha migliorato la sua classifica, e il Santa Maria che, invece, non riesce a venire fuori dalla fase no. In casa rossoblù si affronta il nuovo cambio di campo con la gara che si gioca a Capaccio.

Per questa sfida il tecnico dei vallesi Alessandro Erra, si trova ad affrontare l'emergenza in attacco dove contemporaneamente dovrà rinunciare al bomber Croce e a Rodriguez, per cui appare scontata la scelta di affidarsi a Bubas e Dellino quali terminali. Non sarà della partita anche il centrocampista Rodrigues. Sul recupero di Barone invece i tempi non sono ancora bervi.

Erra, nel presentare il derby è apparso fiducioso: «Siamo pronti, conosciamo l'importanza del match e contiamo di ottenere un buon risultato consapevoli che troveremo una squadra che pur in crisi di risultati vanta un bel calcio e presenta dei valori significativi. Per questo ennesimo cambio di location confido nella presenza dei nostri tifosi per riprendere a vincere dopo la bruciante sconfitta di Martina».

La gara si gioca al Vaudano di Capaccio con inizio alle ore 14.30 arbitra Cafaro di Alba-Bra.