Per la Gelbison un altro importante tassello è stato aggiunto all'organico del tecico Ferazzzoli, che prenderà parte al prossimo campionato di serie D. Si tratta del difensore di fascia desta Jacopo De Foglio, 20 anni. Per De Foglio, si può parlare di una riconferma, in quanto già nello scorso campionato seppur solo a partire da dicembre ha già vestito la casacca rossoblu della formazione di Vallo della Lucania. De Foglio, ha vestito le casacche dell'Agropoli e della Folgore Caratese, pur essendo di proprietà della Salernitana, dove lo scorsa stagione la Gelbison lo ha prelevato. La firma dell'avvenuta rinnovata intesa tra il difensore e la Gelbison c'è stata ieri alla presenza del numero uno del club Puglisi, e del diesse Pascuccio. Poi l'annuncio con la consueta foto attraverso il sito ufficiale del sodalizio cilentano. © RIPRODUZIONE RISERVATA