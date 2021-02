Dopo la bella e convincente vittoria con il Biancavilla che colloca la Gelbison a ridosso del podio della classifica, per i rossoblu cilentani arriva subito un nuovo impegno: domani pomeriggio è in programma il recupero della 12^ giornata con il Rotonda sul campo della formazione lucana, la quale, per la presenza di alcuni suoi calciatori risultati positivi non gioca ormai da oltre un mese e deve recuperare 5 partite. Si parte domani pomeriggio alle ore 14.30. A parlare alla vigilia è stato il tecnico dei cilentani Ferazzoli: " Arriviamo all'appuntamento con un bel morale consapevoli che troveremo una squadra che ha tanta voglia di riprendere a giocare dopo lo stop forzato, per cui ho detto ai raggazzi di non abbassare la guardia. Noi veniamo da un buon momento e non possiamo interromperlo ora. Avendo tutti gli uomini a disposizione con il recupero di D'Orsi, sto valutando l'idea di far riposare qualcuno che ha giocato di più. Con il Rotonda inizia un tour che ci vedra nelle prossime 5 partite giocare 4 volte fuori per cui è fase molto importante della stagione". Si gioca la Di Sanzo, di Rotonda e arbitra Verrocchi di Sulmona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA