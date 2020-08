Per la Gelbison è tempo di iniziare a lavorare per la nuova stagione che per i rossoblu di Vallo della Lucania rappresenta un traguardo importante il 10° anno consecutivo in serie D. Dopo aver sottoposto tutti calciatori nella mattinata presso il campo amico del Morra, al prelievo ematico e ai test sierologici previsti dal protocollo Covid-19, solo domani dopo l'esito degli esami la squadra comincerà a lavorare e correre agli ordini del tecnico Giuseppe Ferazzoli. Sono 30 i calciatori convocati e tra loro anche l'ultimo arrivvato il difensore Raffaele D'Orsi. "Siamo carichi e felici per la ripresa - ha detto il team manager del club Gianluca Oricchio - la squadra allestita dal presidente Puglisi, e dal diesse Pascuccio, è concentrata per fare bene e regalare emozioni alla torcida rossoblu". La squadra andrà avanti fino al termine del mese con una breve pausa a cavallo di ferragosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA