Gelbison domani test con la Luiss, Esposito: «Ci manca il campionato»

In attesa di conoscere il calendario il cui varo dovrebbe arrivare nel giro di 2/3 giorni dopo la sentenza del Consiglio di Stato che dovrà esprimersi sui ricorsi di Campobasso e Teramo, la Gelbison prosegue con i test amichevoli e per domani pomeriggio con inizio alle ore 17.30 la formazione rossoblu al Morra affronterà la Luiss compagine del famoso ateneo militante nel campionato di eccellenza laziale.

Intanto il tecnico Gianluca Esposito fa il punto sul lavoro finora svolto: «Sono soddisfatto per le condizioni dei rgagazzi e per i meccanismi che sono sempre più fluidi come abbiamo potuto constatare nelle due amichevoli con Turris e Nocerina. Poi per quanto riguarda il mercato stiamo valutando con il presidente Puglisi e il ds Pascuccio, altri innesti che certamente arriveranno prima dell'inizio del torneo. Dopo tutte queste settimane di lavoro ci mancano le gare ufficiali e non vediamo l'ora di iniziare il campionato».