Gelbison, test con la Nocerina a Vallo della Lucania

La Gelbison dopo la berve sosta nei giorni del ferragosto ha cominciato nuovamente a lavorare agli ordini del tecnico Gianluca Esposito, e del suo staff. Intanto il presidente Puglisi e il direttore generale Pascuccio, sono a caccia degli ultimi innesti da mettere in organico, in particolare l'attenzione è rivolta nel reparto avanzato con l'acquisto di un attaccante, ma si guarda con attenzione anche a centrocampo. E in vista dell'inizio della stagione che parte il 4 settembre, sono in programma test di spessore, dopo quello con la Turris, il club di Vallo della Lucania, ne ha previsto un altro di qualità: domenica al " Morra" arriva la Nocerina nuovo corso. L'allenamento congiunto avrà inizio alle ore 17.30.