Gelbison, domenica ultimo test con il Potenza, prima della Coppa Italia

Per la Gelbison dopo la breve pausa è ripreso il lavoro di preparazione presso l'impianto di Casalvelino (Salerno) dove la squadra agli ordini di Alessandro Monticciolo e dei suoi collaboratori, sta svolgendo questa fase pre campionato e in vista dell'esordio in Coppa Italia, ha già dispuatato un test con una squadra di serie C ottenendo un buon pareggio con la Turris, mentre domenica 20 agosto si replica sempre con un team di terza serie questa volta i rossoblu cilentani saranno impegnati al Viviani di Potenza contro i padroni di casa.

La gara è in programma alle ore 17. Invece il debuto nella manifestazione tricolore è fissato per il 27 agosto in gara unica sul campo dell'Angri, chi passa accede al primo turno della Coppa Italia di serie D.