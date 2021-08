Gelbison, doppio innesto sudamericano con Corado e de Araujo Santos

La Gelbison vuole arrivare con l'organico al completo per l'inizio della preparazione e si assicura altre due pedine di un certo peso pescando in terra sudamericana. Alla corte del tecnico Gianluca Esposito, arriva il forte attaccante argentino Gaston Corado, 32 anni, che ha vinto il campionato con il Taranto, dopo aver iniziato a Castrovillari e realizzando 11 reti. Ha giocato anche in C con Casertana, Catanzaro, Virtus Francavilla e Matera. "E' una prima punta di qualità - ha dichiarato il ds Nicolò Pascuccio - era il nostro princinpale obiettivo per il reparto avanzato che ci potrà aiutare a raggiungere i nostri obiettivi". L'altro innesto riguarda la zona mediana con l'arrivo del centrocampista brasiliano Vitor Hernrique de Araujo Santos, 20 anni, giunto dall'esperienza nel campionato Cipriota, ma ha iniziato nel settore giovanile del Perugia. Si tratta di un altro under ed è il quinto giocatore che opererà nella zona mediana. Entrambi i calciatori sono stati presentati nella sede del club dal presidente Puglisi e dal ds Pascuccio.