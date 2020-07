Che la Gelbison attraversi un ottimo stato di salute sotto tutti profili a partire da quello societario,lo si sapeva ad ulteriore conferma di ciò arriva anche dal fatto che il sodalizio di Vallo della Lucania, del presidente Maurizio Puglisi, contrariamente a quanto accade normalmente e come spesso in passato è capitato alla stessa società rossoblu cilentana, ha provveduto, quasi in tempo record nel primo giorno utile per poter iscriversi al campionato, ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti per essere regolarmente al via nel prossimo campionato di serie D.



Un torneo che per la Gelbison rappresenta un importante traguardo essendo il decimo consecutivo che la vede tra le protagoniste. Con orgoglio lo ha annunciato il numero uno del club Puglisi: " Posso affermare che abbiamo stabilito un piccolo primato essendo stata la prima società in Italia ad aver provveduto ad effettuare l'iscrizione. Questo significa che abbiamo le idee chiare sul lavoro da portare avanti. Stiamo allestendo una squadra che possa dare soddisfazioni a tutti noi e ai tifosi". Intanto è stato confermato l'assetto socitario con VincenzaDe Luca nel ruolo di vice presidente e Enza Lista presidente onorario. Il ruolo di direttore sportivo è affidato ancora una volta a Nicolò Pascuccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA