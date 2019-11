Dopo il ko con il Taranto è arrivata la clamorosa decisione da parte della Gelbison di esonerare il tecnico Alessio Martino e l’intero staff che lo ha seguito, finora dal secondo La Greca ai preparatori Rea e Lanci. Il nome del sostituto dovrebbe essere indicato in giornata o al più tardi domani.



Finisce così anzitempo l’avventura del giovane trainer casertano che aveva ben impressionato ad inizio stagione quando il bomber di scorta Rizzo, adattato per l’occasione come prima punta, stese in soli 22 minuti con una tripletta la Fidelis Andria.



Da allora per la Gelbison è calato il buio più pesto. Nelle altre quattro partite giocate al Morra, infatti, zero reti e astinenza da gol arrivata ormai a 428 minuti. Una vera e propria eternità.



La decisione dell'esonero di Martino è stata resa nota con un comunicato pubblicato sul profilo social del club rossoblù, nel quale si ringrazia l'ormai ex allenatore e i suoi collaboratori augurando loro buon lavoro per il futuro professionale. Ora è caccia al nome del sostituto. © RIPRODUZIONE RISERVATA