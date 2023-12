Gelbison, esordio in panchina a Nardò per Erra: «La squadra sta bene»

Per Alessandro Erra, è arrivato il giorno del ritorno sulla panchina della Gelbison, domani il nuovo corso parte da Nardò, un approccio certamente non semplice contro una delle big del girone H e lo sa anche il tecnico salernitano che nella consueta conferenza pre partita afferma: " Troveremo un avversario di rango con uomini esperti e un attacco veloce che arriva da 8 risultati utili. Abbiamo preparato con impegno e concentrazione questo confronto. Ho trovato un gruppo che sta bene proseguirò con il lavoro svolto magari aggiungendo altri concetti. Per me è stato molto bello rientrare in un ambiente che già conocevo".

Dal punto di vista tattico sarà riproposta la difesa a 3, mentre in avanti assente Croce al fianco di Bubas potrebbe esserci Dellino, ma non è escluso l'impiego di un centrocampista con un inedito 3-4-2-1. Oltre a Croce, out sono anche Barone e Coppola.

La gara si gioca al " Via del mare " di Matino, arbitra Cortese di Bologna.