Gelbison, Esposito: «Vogliamo provare a vincere». Infermeria affollata: 5 out

Per la Gelbison è il primo appuntamento ufficiale dopo la promozione in C. E la formazione rossoblu nella seconda gara del triangolare per l'assegnazione del tricolre dei dilettanti affronta in trasferta il Cerignola. Il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, nella conferenza stampa pre gara, analizza il confronto con i pugliesi: " Sappiamo di trovare una squadra importante che soprattutto in casa lascia poco agli avversari, ma noi andremo a Cerignola cercando di imporre il nostro gioco consapevoli di avere di fronte una squadra solida che vorrà riscattare la sconfitta di Giugliano. Per me con un pssato da ex sarebbe bello tornare con un risultato utile. Per i ragazzi questa Poule Scudetto è una vetrina che non debbono lasciarsi sfuggire in quanto per molti di loro è anche un test in vista delle scelte per la prossima stagione". Ci saranno diverse assenze per infortuni, sono out: Oggiano, Khoris, Gonzales, Fois e Ferrara, ma questo non sembra preoccupare Esposito: " Abbiamo una rosa ampia e potremo affrontare questo match senza scusanti". Si inizia alle ore 17.