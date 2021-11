Gelbison, Esposito: «Derby con la Cavese importante ma non decisivo»

E' tutto pronto per il derby di serie D Gelbison-Cavese, e per questa sfida di vertice che vale una grossa fetta per la vetta della graduatoria, a Vallo della Lucania, si vive con grande entusiasmo la vigilia del match. I tifosi hanno preso d'assalto i botteghini mandando a ruba i tagliandi in poco tempo e anche i 490 ticket inviati ai sostenitori della Cavese, sono stati tutti venduti, per cui il Morra sarà sold out, nell'ambito del 75% della capienza. E nel consueto incontro con i giornalisti il tecnico della capolista Gelbison, Gianluca Esposito, è apparso molto fiducioso: " Ritengo che pur essendo una partita importante, non può essere decisiva, mancando ancora 24 gare alla conclusione. E' una partita difficile contro un team costruito per vincere che sta attraversando un momento delicato, anche perchè noi abbiamo fatto un cammino quasi perfetto. Sono fiducioso anche per l'entusiasmo che si è generato nel nostro gruppo e con l'aiuto dei tifosi speriamo di poter contniuare con la striscia positiva". Per il derby i rossoblu potrebbero schierare il 4-3-3 con terminali: Oggiano, Corado e Gagliardi. Il fischio d'inizio è previsto per le 14.30 arbitra Migliorini di Verona.