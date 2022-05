Gelbison, Esposito: tre partite da vincere, non possiamo sbagliare

Archiviata con grosso rammarico la trasferta di Trapani che per la Gelbison si è conclusa con un pareggio, a parlare e l'allenatore Gianluca Esposito, il quale nell'assumersi le responsabilità della prestazione sottotono dei suoi ragazzi, ha anche voluto rimarcare che «ll punto racimolato serve a poco, o quasi niente, visto che si puntava alla vittoria. Questo risultato ci comporta che ora dovremo fare 9 punti e quindi vincere le prossime tre partite, non possiamo più sbagliare se vogliamo tagliare il traguardo davanti a tutte, per cui testa alla prossima sfida con la Sancataldese». E proprio in vista di questo match è partita la prevendita dei biglietti che si possono acquistare al costo di 10 euro presso la sede presente all'interno dello stadio Morra. La gara con la Sancataldese si gioca domenica con inizio alle ore 16.