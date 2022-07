Gelbison, parla Esposito: «Siamo carichi a mille per la C»

Dopo due giorni di lavoro arrivano le prime parole del tecnico della Gelbison Gianluca Esposito, che per il secondo anno si trova alla guida del club rossoblu di Vallo della Lucania, al suo debutto in serie C e questa esperienza non sembra impensierire l'allenatore nolano, anzi.

«Siamo carichi a mille in vista di quest'esordio, pur essendoci tanti volti nuovi ed altri sono in arrivo, ho colto in tutti lo stesso entusiasmo che ci ha condotto nella passata stagione alla vittoria finale. Abbiamo una squadra che darà battaglia su tutti i campi consapevoli di far valere le nostre ragioni in un campionato di grande spessore con l'intento di dare battaglia e giocarci le carte senza timore e proverà a regalare altre soddisfazioni ai tifosi».

E proprio ai sostenitori rivolge il suo saluto invitandoli a stare vicino ai suoi ragazzi: «Nonostante non si giochi a Vallo il loro apporto sarà indispensabile in questa stagione storica per tutto il Cilento». Intanto, con il gruppo ha cominciato ad allenarsi anche l'attaccante Alfredo Trombino, 25 anni la scorsa stagione al Morrone Cosenza.