Gelbison, Esposito: «Vogliamo tagliare il traguardo a Troina»

A Vallo della Lucania, tutta la cittadina cilentana vive ore di grande attesa per la squadra di calcio della Gelbison, che sta per tagliare un importante traguardo rappresentato dalla promozione in serie C. Per il team guidato dal tecnico Gianluca Esposito, ci sono a disposizione due partite per approdare nel prestigioso campionato. Si parte domani in terra siciliana sul campo del Troina, squadra alle prese con una situazione disperata con il concreto rischio di retrocessione diretta in eccellenza, e proprio quest'aspetto tiene sulle spine tutti, anche se Esposito appare tranquillo: " Siamo consapevoli che troveremo una formazione che farà la partita della vita, ma noi l'abbiamo preparato al meglio, siamo carichi e pronti per tagliare il targuardo, per chiudere i conti già a Troina, e dare il via a i festeggiamenti, ma bisogna prima giocare". Si gioca a Troina a porte chiuse con inizio alle ore 16, arbitra Silvestri di Roma 1