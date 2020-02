La Gelbison dopo la bella vittoria sul campo del Gladiator prova a dar continuità e cercherà di interrompere il tabù Morra, dove non vince da cinque mesi l'ultimo Hurrà in occasione della prima giornata. La squadra in settimana ha lavorato con serenità e dopo la rifinitura di stamani è pronta ad affrontare il Fasano. Per questa gara Squilante, potrà contare sul rientro dell'attaccante Simonetti, mentre deve rinunciare al difensore Cassaro, fermato dal giudice sportivo. " Al di là del modulo con cui giochiamo - dice il tecnico dei rossoblu - dobbiamo mostrare grande tenacia e giocare con determinazione e affrontando tutte le gare che restano fino al termine come se fossero tutte finali per riuscire a centrare l'obiettivo salvezza". La gara che sarà diretta da Fantozzi di Civitavecchia avrà inizio alle ore 14.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA