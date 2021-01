Gelbison-Fc Messina, è senz'altro la sfida clou della 14^ giornata nel girone I di serie D. Un match tra due squadre che puntano in alto e nella conferenza stampa il tecnico dei cilentani Ferazzoli, non ha nascosto il momento positivo della sua squadra :" Veniamo da una fase buona nella quale possiamo contare su una condizione fisica e mentale tale che non c'è precluso nessun traguardo. Quella con il Messina Fc è una sfida tra due formazioni che presentano team ben organizzati, siamo consapevoli che troveremo una squadra che non gioca da tre settimane e che nel frattempo si è potenziata con acquisti di alto profilo, vedi Lodi, ex protagonista di serie A. I ragazzi sono cresciuti molto dall'inizio e vogliamo dare soddisfazzioni ai dirigenti che hanno fatto gli sforzi per far arrivare giocatori di primo piano a Vallo della Lucania, ed anche ai tifosi che pur non potendo venire allo stadio domani avranno la possibilità di seguire gratuitamente in diretta sulla pagina Facebook del club questa sfida di cartello. Speriamo di non deluderli". Si gioca al Morra, fischio d'inizio alle ore 14.30, dirige Borriello della sezione di Arezzo.

