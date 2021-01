Dopo la pausa forzata della scorsa giornata che ha costretto la Gelbison a rimanere alla finestra e saltare la sfida sul campo dell Rotonda, i rossoblu cilentani domani tornano in campo e saranno impegnati ancora in trasferta sul campo del Castrovillari, che arriva dal successo nel turno di recupero sul terreno del Troina. Per questa gara Giuseppe Ferazzoli, può disorre di tutti gli uomini dopo aver recuperato anche i due infortunati Pipolo e l'ex di turno Gagliardi, a questi vanno aggiunti gli ultimi due innesti del mercato invernale: il difensore Bruno e il centrocampista Rossi. Per cui per il trainer romano solo problemi di abbondanza e lo stesso si è detto fiducioso nei suoi ragazzi:" Siamo in crescita e anche a Castrovillari vogliamo andare a fare bene per allungare la serie utile. Di fronte avremo una squadra solida per cui sarà sicuramente una bella partita. Noi siamo pronti per questo match e cercheremo di ottenere il massimo". Si gioca a Castrovillari alle ore 14.30 arbitra Recupero, della sezione di Lecce.

