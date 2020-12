Nella consueta presentazione della gara di campionato che ritorna alla normalitàdopo la lunga sosta, il tecnico della Gelbison Giuseppe Ferazzoli, nonostante la situazione di classifica non sorrida al club rossoblu cilentano, è apparso molto sereno e si è detto fiducioso per il ritorno al successo che manca dalla prima giornata: " Lo stato d'animo della squadra è buono nonostante i due pareggi nei recuperi, quello che ho ribadito ancora una volta è di riuscire a sfruttare le tante occasioni che riuciamo a creare. Oltre a migliorare la cattiveria agonistica nella fase difensiva". Domenica al Morra arriva il Biancavilla, e per il tecnico è un avversario da temere alla luce della sua situazione di classifica: " Sul campo ha ottenuto 12 punti anche se ne conta uno in meno, ma per noi sarà l'occasione per riprenderci la tanto agognata vittoria". Sul fronte squadra non ci dovrebbero essere novità di rilievo ma appare scontata la convocazione dell'ultimo arrivato il difensore Bonfini. Il tecnico romano ha voluto ricordare anche Paolo Rossi: " Ci lascia un grande che ci ha fatto vivere momenti straordinari". La gara Gelbison-Biancavilla, sarà trasmessa in diretta web sul profilo Facebook del club ed è acquistabile al costo di 10 euro. A dirigere l'incorntro il cui fichio d'inizo è fissato per le ore 14.30 sarà Monesi della sezione di Crotone

© RIPRODUZIONE RISERVATA