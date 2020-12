La Gelbison con il recupero della sesta giornata si riallinea a tutte le altre del girone I. La formazione cilentana dopo il pari casalingo con il Sant'Agata, domani pomeriggio sarà impegnata al " Franco Scoglio" contro l'Acr Messina del tecnico salernitano Novelli. Il trainer dei rossoblu vallesi Giuseppe Ferazzoli, nella consueta conferenza stampa pre partita è apparso fiducioso anche se consapevole di trovarsi di fronte una corazzata: " Andiamo ad affrontare una squadra che dispone di un organico tra i migliori del girone, non deve ingannare il fatto che abbiamo soltanto 8 punti, non sarà semplice affrontarli ma non ci debbono essere alibi e sopratutto non andremo a recitare il ruolo di sparring o di vittima sacrificale. I ragazzi sono smaniosi di ottenere i 3 punti che purtroppo ci mancano dalla prima giornata". La squadra per grandi linee sarà quella vista in campo nella scorsa giornata, l'unica novità è rappresentata dal rientro del capitano Uliano, che ha scontato la squalifica. A dirigere la sfida il cui fischio d'inizio è fissato per le 14.30 sarà Sicurello di Seregno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA