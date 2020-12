Nella consueta conferenza stampa pre gara il tecnico della Gelbison Giuseppe Ferazzoli, ha fatto intendere che la squadra vuole proseguire la risalita: «Siamo pronti per questa partita dopo il bel successo con il Biancavilla, consapevoli di trovare un Ragusa che arriva da una lunga sosta e vuole risalire dai bassifondi. Non dobbiamo sottovalutarli a dispetto di una classifica che li vede a soli 3 punti, anche noi stiamo proseguendo la risalita e il match di domani è il primo bivio per riportarci in una zona più tranquilla. Troveremo una squadra giovane con qualche elemento esperto della categoria, per questo chiedo ai ragazzi molta attenzione per ruscire ad ottenere il massimo».

Nel gruppo è rientrato dopo l'infortunio rimediato a Messina anche il difensore Mautone. La Gelbison è partita stamani alla volta del centro siciliano. La gara sul campo del Marina di Ragusa che inizia alle ore 14.30 sarà diretta da Migliorini di Verona.

