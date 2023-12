Gelbison - Fidelis Andria 0-1 continua la crisi dei cilentani

Per la Gelbison l’incubo continua. La formazione rossoblu incappa nella quinta sconfitta di fila e lo spettro playout diventa sempre più realta. La squadra di Erra non riesce ad invertire la rotta e cade ancora, questa volta dopo un nuovo cambio di campo si gioca al Carrano di Castellabate con i pugliesi della Fidelis Andria, compagine alla pari dei cilentana retrocessa dalla serie C.

E a brindare è proprio la formazione del tecnico De Candia.

Una sfida tra deluse soprattutto per i cilentani che sembrano incapaci di rialzarsi dopo una sequela di sconfitte che al triplice fischio diventano 8 in un girone di andata da dimenticare.

Il match si decide nella ripresa quando i pugliesi dell' Andria, riescono arompere l’equilibrio all’ 8’ un grave pasticcio tra Sall e Milan, mette in condizioni Cecere di trovarsi la porta sguarnita, il quale ringrazia del regalo e deposita in rete. A questo punto il tecnico dei cilentani Erra, mette in campo altri due attaccanti Bubas e Dellino, passando ad una squadra a trazione anteriore con 4 punte, ma nonostante questa scelta la situazione non cambia e solo nel secondo dei 5’ di recupero capita sui piedi di Gagliardi la palla del pareggio ma l’ex Trapani sbaglia in modo clamoroso. Il triplice fischio sancisce la quinta sconfitta per la Gelbison che ora è solo un punto sopra la zona rossa e alla ripresa nella prima di riorno troverà sulla sua strada la capolista Team Altamura sempre più in fuga verso la serie C