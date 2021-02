La Gelbison quest'oggi costretta al riposo forzato: la gara con il Roccella prevista in calendario per la 15esima giornata di andata è stata rinviata a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso e per casi positivi accertati nelle fila dei calabresi, ha conosciuto la data dell'altra partita rinviata sempre per la presenza di calciatori positivi nel club lucano del Rotonda.

Il Dipartimento Interregionale, infatti, ha stabilito che dovrà essere recuperata mercoledì 10 febbraio con inizio alle ore 14.30. La gara alla luce del rinvio del match odierno del Rotonda che avrebbe dovuto gocare a Paternò, però, appare a rischio di un ulteriore rinvio. Intanto la squadra rossoblu agli ordini di Ferazzoli, si prepara alla sfida di domenica al Morra con il Dattilo.

