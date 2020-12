Come un fulmine a ciel sereno in casa Gelbison arriva l'annuncio dell'attaccante Gianmarco Tedesco, di interrompere il suo rapporto con il club cilentano. La notizia del divorzio l'ha comunicata lo stesso calciatore attraverso il suo profilo social Facebook: " Con enorme dispiacere vado via chi mi conosce sa che ho sempre rispettato questi colori e questa maglia". Cosi Tedesco nelle prime righe del comunicato che poi prosegue "In qualche occasione ho sbagliato, ma ho sempre dato il massimo, prima per i compagni di squadra e poi per me. Ho sempre pensato al bene di tutti cercando di dare sempre una mano ai compagni. Mi sono sentito in questa realtà sempre a casa anche grazie all'affetto dei tifosi e delle persone che mi vogliono bene" il post di Tedesco si conclude con l'augurio a tutti e un in bocca al lupo ai ragazzi e alla società. La scelta di Tedesco, inevitabilmente finisce per costringere il club rossoblu cilentano a ritornare sul mercato per assicurarsi le prestazioni di un altro attaccante.

