Gelbison con il Giugliano: infermeria piena ma l'obiettivo è la semifinale

La Gelbison nell'ultima gara del triangolare della Poule Scudetto, gioca sul terreno amico del Morra con il Giugliano che arriva all'appuntamento forte della vittoria con il Cerignola per 3-1 che la mette in condizione di poter giocare su due risultati utili, mentre i cilentani devono non solo vincere ma realizzare almeno due reti. Per questa sfida che vale l'accesso alla semifinale per la conquista del tricolore dei dilettanti, il tecnico dei rossoblu vallesi Gianluca Esposito, lamenta ancora l'infermeria piena per cui deve fare i conti con diverse assenze, e nella conferenza stampa alla vigilia dl match analizza diversi aspetti ma fa capire che la squadra vuole proseguire il cammino in questa prestigiosa competizione: " Arrivare a questo punto della stagione dopo aver vinto un campionato non è semplice i ragazzi però, sono pronti a dare il massimo e davanti ai nostri tifosi vogliamo regalare un risultato utile sapendo di avere di fronte una squadra ben attrezzata. Noi ci crediamo e vogliamo andare avanti a giocarci la semifinale". Il fischio d'inizio è fissato per le ore 17.30 e arbitra Teghille di Collegno.