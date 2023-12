Gelbison a Gravina per interrompere la serie negativa

Per la Gelbison il 15esimo turno di campionato si gioca in anticipo domani sul campo del Gravina che naviga nei bassifondi. Per il tecnico Erra, è stata una settimana di lavoro con le operazioni di mercato, ma questo non sembra aver turbato l'allenatore salernitano: " Abbiamo lavorato su tanti aspetti, tecnico-tattici e mentali, debbo dire che ho avuto una risposta positiva. E' questo l'approccio giusto per raccogliere un risultato utile che vada a rispondere alla prestazione negativa del turno precedente". L'attenzione è stata rivolta anche all'assetto tattico e il trainer dei cilentani non esclude che possa passare al 4-3-3 ma molto dipende dal'utilizzo degli under.

Tra i volti nuovi il ritorno dell'atttacate Mattia Gagliardi, che dopo l'apparizione con la Palmese si dice pronto a dare una mano alla risalita dei rosssoblu: " Ho trovato un gruppo unito che vuole riscattarsi anche se a Gravina troveremo una squadra a caccia di punti per questo ci sarà da combattere.

Ho accolto con favore la chiamata della Gelbison pur lasciando il primato di Trapani". La gara si gioca al Vicino di Gravina con inizio alle ore 14.30 arbitra Ismail di Rovereto.