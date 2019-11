La Gelbison archiviata la sconfitta a Nardò, si lancia ad un altro scontro diretto in chiave salvezza. Domani al Morra arriva il Grumentum, compagine che occupa la penultima posizione con 12 punti e che è reduce dalla sconfitta rimediata mercoledì nel recupero di 35' sul campo della capolista Bitonto. Per questa sfida il tecnico dei cilentani Luigi Squillante, con il recupero del capitano Uliano, può contare su tutti gli uomini. L'obiettivo come ha ribadito nella consueta conferenza stampa pre- partita: è quello di tornare alla vittoria che sul campo amico manca dalla prima giornata e la squadra in questa settimana ha lavorato soprattutto per migliorare l'aspetto realizzativo che finora è stato l'elemento negativo della squadra. La gara con la formazione lucana è posticipata di mezzora e il fischio d'inizio è previsto per le ore 15, a dirigere la sfida salvezza è stato designato Tomasi di Lecce. © RIPRODUZIONE RISERVATA