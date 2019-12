La Gelbison continua a non sbloccarsi e allunga la sua astinenza da gol. Non va oltre il pareggio senza reti 0-0 con i lucani del Grumentum e porta a ben 608 i minuti senza realizzare una marcatura sul campo amico del Morra, un primato che dura dalla prima giornata, da allora i tifosi cilentani come gli attaccanti rossoblu sono rimasti a bocca asciutta. E neanche il cambio in panchina con l'avvicendamento tra Martino e Squillante è servito a ridare fiato alle trombe di un attacco davvero sterile. Anche contro il Grumentum sono emerse le solite lacune e al triplice fischi ne è venuto fuori uno scialbo pareggio che ha fatto tornare i tifosi vallesi a casa molto delusi. Ora l'attenzione si sposta sui movimenti di mercato che hanno in cantiere il presidente Puglisi e il ds Pascuccio. Intanto domenica prossima c'è la trasferta sul campod el Foggia. © RIPRODUZIONE RISERVATA