Gelbison, iniziati i lavori al Guariglia di Agropoli

La Gelbison che ha indicato il campo di Picerno per le gare casalinghe in occsione dell'esordio in serie C, guarda con attenzione al Guariglia di Agropoli, dove intende giocare buona parte della stagione riportando nel cilento la squadra rossoblu. E proprio oggi nell'impianto sportivo della cittadina tirrenica hanno preso il via i lavori di manutenzione per adeguare lo spogliatoio agli standard richiesti dalla Lega Pro, ma sono previsti anche modifiche alle tribune dove collocare postazioni per stampa e televisoni oltre a riqualificare il manto erboso. I tempi per realizzare il tutto sono ristretti, ma in casa Gelbison l'auspicio è che si concluda prima dell'inizio della stagione ufficiale in modo da evitare il trasferimento in lucania, o al massimo la prospettiva di disputare a Picerno solo qualche gara. Intanto, il presidente Maurizio Puglisi, ha comunicato le nuove figure nell'organigramma societario: Gianluca Oricchio, sarà il team manager della Primavera, mentre due giovani entrano nel gruppo della comunicazione del club rossoblu: Gianpietro Di Fiore e Antonello Bertolini. Oggi invece, la squadra agli ordini del tecnico Gianluca Esposito, ha iniziato la preparazione al Morra di Vallo della Lucania, dove rimarrà fino alla vigilia dell'inizio del campionato di terza serie.