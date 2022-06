Gelbison, iscrizione alla Lega Pro in tempi record: l'orgoglio di Puglisi

La Gelbison mette un altro importante tassello per la sua prima storica partecipazione al campionato di serie C. Oggi scadono i termini per presentare tutta la documentazione per l'iscrizione alla Lega Pro, ma il club di Vallo della Lucania, ha fatto tutto in anticipo e già nella tarda serata di ieri il presidente Maurizio Puglisi ha depositato tutti gli incartamenti richiesti per essere regolarmente ai nastri di partenza del campionato di terza serie 2022/23.

Grande soddisfazione è stata espressa dal numero uno del club rossoblu, che d'ora in avanti con il suo fidato diesse Nicolò Pascuccio e con l'allenatore Gianluca Esposito si concentrerà per allestire la nuova rosa. Sono certi della conferma due figure entrate nel cuore dei tifosi: il capitano Uliano e il portiere D'Agostino. Per il resto sono diversi i nomi di calciatori affiancati ai rossoblù, ma solo nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro di quella che sarà la stagione di esordio della Gelbison nel mondo dei professionisti.