Gelbison, la fidejussione per l'iscrizione in C garantita da un istituto di credito locale

In casa Gelbison alla vigilia del termine ultimo per completare l'iscrizione al prossimo campionato di serie C che scade mercoledì 22 c'era un po' di apprensione per garantire la fidejussione nella misura di 350mila euro, ma anche questa volta il presidente Maurizio Puglisi, ha trovato la soluzione guardando al territorio e con la collaborazione preziosa di un istituto di credito che opera sul territorio cilentano (Bcc Aquara) ha firmato con il direttore generale Antonio Marino, la concessione della fidejussione, passaggio determinante per essere ai nastri di partenza della terza serie. " Siamo soddisfatti - ha detto Puglisi - che una realtà bancaria del nostro comprensorio abbia deciso di affiancare e sostenere il nostro progetto nel calcio professionistico. La partecipazione al campionato di Lega Pro deve essere un momento di grande collaborazione crescita e sviluppo di tutte le realtà territoriali". Intanto il ds Pascuccio, sta sondando il mercato in attesa dei primi innesti da mettere a disposizione del riconfermato Gianluca Esposito.