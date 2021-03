Gelbison, si recupera mercoledì 24 la gara con il fanalino Roccella

La Gelbison in piena corsa con le due squadre di Messina per il salto in serie C attualmente al terzo posto deve ancora recuperare una gara rinviata lo scorso 2 febbraio in occasione della 15esima giornata di andata sul campo del Roccella per la presenza di un numero elevato di calciatori positivi nel club calabrese. Oggi il Dipartimento Interregionale ha disposto la data del recupero fissandola per mercoledì 24 marzo con inizio alle ore 14.30. Alla luce della classifica si tratta d un testa-coda con i vallesi a ridosso della vetta e i calabresi che chiudono la graduatoria con 13 punti ma con 4 gare ancora da giocare. Sempre nel giorne I sono in rogramma lo stesso giorno altri due recuperi: Dattilo- Cittanovese e Paternò- Rotonda. Intanto domenica la Gelbison sarà impegnata per la 22esima giornata sul campo del Città Sant'Agata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA