Gelbison per la prima volta in stagione ritrova i tifosi: 400 biglietti in vendita

Anche la Gelbison dopo aver visuto una stagione da protagonista di primo piano in serie D potrà finalmente sentire il calore dei tifosi e lo farà per la prima volta in questo campionato domenica in occasione della terz'ultima giornata della regular season nel match casalingo con il Roccella già retrocesso. La società del presidente Puglisi, sulla propria pagina ufficiale ha reso noto che sono a diposizione dei tifosi che volessero partecipare all'evento 400 biglietti che andranno acquistati soltanto in prevendita o sul sito www.postorservato.it o presso l'impianto del Morra al costo di 10 euro più uno di prevendita. E' possibile farlo fino a domenica alle ore 13, mentre nel pomeriggio i bottghini rimarrano chiusi. La gara con Roccella avraà inizio alle ore 16.