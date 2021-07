Gelbison, la semifinale palyoff con il San Luca anticipata a martedì

La gara di semifinale playoff tra la Gelbison e il San Luca su intesa delle due società è stata anticipata di un giorno rispetto alla data stabilita dal Dipartimento Interregionale, e si giocherà martedì 6 luglio con fischio d'inizio alle ore 18. E la società cilentana ha deciso che saranno messi a disposizione dei tifosi 400 biglietti che potranno essere acquistati in prevendita sul sito postoriservato.it o presso la segreteria del club a partire da lunedì alle ore 10 e fino ad un'ora prima della partita, mentre i botteghini rimarrano chiusi. Il costo del biglietto è di 10 euro più uno per diritto di prevendita. Intanto la società cilentana ha presentato il nuovo preparatore dei portieri, ruolo affidato a Carmelo Rosselli, che arriva dalla Juve Stabia. Per Rosselli, è un ritorno a Vallo della Lucania, dove ha lavorato nel 2018/19.