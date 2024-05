Gelbison, la stagione si chiude ad Andria, Erra: «Spazio ai giovani per trovare gli stimoli»

Per la Gelbison arriva l'ultimo impegno della stagione e con la salvezza acquisita da tre giornate la trasferta sul campo della Fidelis Andria, che a sua volta ha centrato i playoff ma non potrà migliorare la sua quarta posizione, sarà una passerella finale per le due squadre che non hanno più niente da chiedere a questa stagione.

In casa Gelbison il tecnico Alessandro Erra, nel presentare la sfida prova a tenere alto l'interesse dei suoi calciatori: «Troveremo una squadra che è giunta nel gruppo di vertice e già questo deve essere uno stimolo a far bene, poi per questa gara scenderà in campo chi ha giocato di meno come il portiere Cervellera, ma anche altri validi under, per cui mi aspetto da loro una prova non con la testa in vacanza, mentre sull'utilizzo del bomber Croce, le cui condizioni non sono al meglio deciderò nell'immediata vigilia».

Il tecnico salernitano, pur evidenziando il fatto che l'obiettivo richiesto dalla società sia stato raggiunto, non appare del tutto soddisfatto e non si assegna un voto, rimandando alle scelte della società il suo futuro. La gara con la Fidelis Andria si gioca allo stadio “Degli Ulivi” con inizio alle ore 15 dove dirige Traini di San Benedetto del Tronto. Il costo del tagliando è di 15 euro acquistabile presso Vivaticket.