Gelbison-Lamezia, sfida al vertice: tra i rossoblù manca solo Uliano

C'è grande attesa a Vallo della Lucania per la sfida di vertice che oppone la capolista Gelbison al Lamezia che spera di rientare nella lotta per il primo posto. La Gelbison arriva dal pareggio con il San Luca e ha visto ridursi il vantaggio sulle inseguitrici tra le quali c'è proprio il Lamezia che in Cilento sarà seguito da oltre 300 tifosi.

Per questo big match il tecnico dei vallesi Gianluca Esposito dovrà rinunciare alla presenza del capitano Uliano, fermato per tre giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata con il San Luca. Per il resto l'allenatore rossoblù recupera Graziani che potrebbe essere impiegato fin dall'inizio. Si annuncia un Morra gremito nella misura del 75%.

A dirigere la gara è stato designato Marin di Portogruaro. Si inizia alle ore 14.30.