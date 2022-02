Gelbison-Lamezia 1-1, a Gagliardi replica Bollino

La super sfida di vertice tra la capolista Gelbison e il Lamezia finisce in parità al termine di una gara rimasta sul filo dell'equilibrio fino al triplice fischio e che, soprattutto nella prima frazione, ha offerto spunti di buon calcio su entrambi i fronti.

Parte meglio la formazione calabrese ma a passare in vantaggio è la Gelbison con una rapida ripartenza di Oggiano sfruttata al meglio da Gagliardi. Nel finale di tempo, però, un'incertezza difensiva dei cilentani ha dato l'occasione ai calabresi di ristabiire la parità: un errore in uscita di Chinnici e il fallo di Gonzales in area hanno indotto il direttore di gara a concedere il penalty trasformato con freddezza da Bollino.

Nella ripresa i tecnici danno spazio alle forze fresche ma il risultato non muta, anzi nel finale a rischiare di più è proprio la capolista che resta in 10 per l'espulsione di Graziani ma i rossoblù reggono all'urto e portano a casa il pareggio che li fa rimanere in testa in tutta solitudine con un punto di vantaggio sulle inseguitrici Cavese e Acireale e mercoledì nel recupero al Morra contro il Trapani possono di nuovo allungare la corsa in testa al girone meridionale.