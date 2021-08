Gelbison lascano il club rossoblù gli attaccanti Mesina e Sparacello

Per la Gelbison del nuovo corso targato Gianluca Esposito si registrano non solo voci in entrata che fanno del club rossoblu una vera corazzata in grado di puntare al colpo grosso come testimonia la campagna acquisti condotta dal duo Puglisi-Pascuccio, ma anche voci in uscita e dopo l'addio del centrocampista Giuseppe Maiorano, accasatosi alla Cavese, sono arrivati anche i saluti per due attaccanti giunti a Vallo della Lucania nella seconda parte della scorsa stagione: Claudio Sparacello, che si è accasato con l'Arezzo, e Antonio Mesina, passato al Sestri Levante. I due attaccanti hanno già raggiunto le nuove destinazioni.