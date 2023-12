Gelbison, lascia anche il centrocampista Mario Coppola

In casa Gelbison si registra un'altra voce in uscita, questa volta a salutare il club cilentano del presidente Maurizio Puglisi, è stato il centrocampista Mario Coppola, 33 anni, che arrivato a settembre dalla Vis Pesaro con grandi propositi vista la sua vasta esperienza maturata soprattutto in serie C di fatto è finito quasi subito ai margini del progetto tanto che ha giocato solo tre spezzoni di partite per un totale complesivo di 63 minuti.

Oggi la fine del rapporto tra il calciatore aversano e la squadra rossoblu avvenuta in modo consensuale, come comunicato con una scarna nota sulla pagina social del club del cilento. La Gelbison intanto, come anticipato giocherà le gare casalinghe nel girone di ritorno al Carrano di Castellabate.