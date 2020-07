Gelbison e Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ancora insieme. Dopo l'esperienza della passata stagione l'ente Parco, ha deciso di rinnovare il patrocinio con il club più importante che rappresenta la vasta area a sud della provincia di Salerno, e anche per questa stagione sulle maglie rossoblu sarà presente il logo del parco del Cilento rappresentato dalla Primula Palinuri. " Ringraziamo il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino- ha detto la vice presidente del club Vincenza De Luca- per averci scelto ancora una volta per promuovere l'intero territorio, inoltre vorremmo portare a termine le iniziative avviate ma bloccate dal Covid-19, come ad esempio: Gelbison Palstic free, rimasta in sospeso per il blocco del campionato. Il Logo sarà presente sull maglie di tutte le squadre della Gelbison a partire dalle giovanili. Il modo migliore per far conoscere il nostro territorio". © RIPRODUZIONE RISERVATA